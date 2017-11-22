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Основные индексы США выросли 21 ноября до рекордов на фоне статистики и отчетов ритейла
07:24 22.11.2017 |
Все три основных фондовых индекса США во вторник достигли рекордных уровней на фоне высоких показателей статистики по рынку недвижимости США и сильных финрезультатов американских ритейлеров, свидетельствуют данные торгов.
Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,65%, до 2599,03 пункта, совсем чуть-чуть не дотянув до отметки в 2600 пунктов, DJIA вырос на 0,69% - до 23590,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 1,06%, до 6862,48 пункта.
Продажи жилья на вторичном рынке США в октябре выросли на 2%, до 5,48 миллиона сделок. При этом показатель существенно превысил экспертные прогнозы: аналитики ждали роста на 0,2%, до 5,4 миллиона.
Инвесторы следили за отчетами американских ритейлеров. Так, Urban Outfitters за три месяца увеличил выручку на 3,5%,- до 893 миллионов долларов, при прогнозах лишь в 857,5 миллиона. Прибыль на одну акцию компании в отчетном периоде оказалась на уровне 41 цента, также превысив средние ожидания аналитиков.
Сеть магазинов фиксированной цены Dollar Tree сообщила о росте прибыли на 5,3%, до 15,884 миллиарда долларов.
"Это сезонно хорошая неделя, плюс сейчас нет никаких макроэкономических новостей, которые заставили бы людей продавать", - отметил трейдер R.W. Baird & Co Майк Антонелли (Mike Antonelli), чьи слова приводит агентство MarketWatch.
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