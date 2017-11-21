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Фондовые индексы Украины 21 ноября изменились разнонаправленно
19:29 21.11.2017 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) снизился на 0,41% - до 1269,98 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,01% - до 302,71 пункта.
Объем торгов на УБ составил 185,6 млн грн, в том числе акциями 5,8 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 108,55 млн грн, в том числе акциями - 0,34 млн грн.
В "индексной корзине" УБ подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-1,91%), "Укрнафты" (-0,34%) и "Мотор Сичи" (-0,12%).
Выросли в цене акции "Центрэнерго" (+0,6%) и "Донбассэнерго" (+0,27%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,44%) и "Мотор Сичи" (-0,43%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,12% - до 509,6 пункта при объеме торгов 6 млн злотых (44 млн грн).
Среди индексных акций подешевели бумаги "Агротона" (-5,74%), "Астарты" (-0,38%) и "Кернела" (-0,14%).
Выросли в цене акции KSG Agro (+1,63%) и "Овостара" (+1,32%).
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