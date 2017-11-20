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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Азиатские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики 20 ноября

12:49 20.11.2017 |

Фондовый рынок

 

Изменения на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник были сдержанными и разнонаправленными.

По мнению аналитиков, азиатские рынки "устали" от активного роста в течение 2017 года, однако смогли завершить сессию на более оптимистичной ноте, чем предполагалось на открытие торгов, пишет The Economic Times.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,1%, до 170,31 пункта, самое значительное падение продемонстрировали промышленные предприятия и компании сферы ЖКХ, сообщает агентство Bloomberg. С начала года основной азиатский индикатор взлетел на 25%, тогда как американский S&P 500 прибавил 15%, а общемировой MSCI All Country World - 18%.

Спред доходности 2-летних и 10-летних US Treasuries снова сузился до минимума за десятилетие, что говорит об опасениях относительно будущего экономического роста. Биткойн в очередной раз в этом году обновил рекорд, превысив $8000. Евро дешевел на 0,5% в паре с долларом и иеной после провала переговоров германских партий о формировании правящей коалиции, но затем сократил падение почти до нуля.

Японский Nikkei 225 опустился на 0,6%, более широкий индекс Topix - на 0,2%. Иена по итогам прошлой недели продемонстрировала самый активный рост к доллару за два месяца из-за опасений, что реализация реформы налогообложения в США затянется. Для Topix прошлая неделя стала худшей за семь месяцев. В понедельник японская нацвалюта стабильна в паре с долларом, но подорожала на 0,5% к евро.

Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 0,3%. Сингапурский Straits Times повысился на 0,1%.

Гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,3%. Биржи материкового Китая и Гонконга перешли от снижения к росту после того, как трейдеры внимательнее присмотрелись к планам правительства, направленным на ограничение теневого банкинга и рисков на рынке продуктов по управлению активами, объем которого в стране превышает $15 трлн. Shenzhen Composite ликвидировал снижение на 2,1% и к концу сессии вырос на 0,9%.

В лидерах падения в Китае были застройщики и брокерские компании, тогда как производители сырья вышли в плюс.

Япония в октябре увеличила экспорт на 14% в годовом выражении, однако аналитики рассчитывали на более значительное усиление роста - 15,7%.

ВВП Таиланда в III квартале вырос на 4,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, тогда как экономисты в среднем прогнозировали подъем на 3,9%. Фондовый индекс SE THAI поднялся на 0,3%.

Акции китайских строительных компаний вошли в число лидеров падения в понедельник.

Крупные китайские банки на торгах в Гонконге потеряли в среднем 1%.

Котировки акций Toshiba Corp. упали на 5,8% на торгах в Токио. Компания обнародовала план допэмиссии акций на $5,3 млрд на тот случай, если сделка по продаже подразделения по выпуску чипов затянется и ей будет грозить делистинг.

Цена бумаг японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group уменьшилась на 1,1%, Mizuho Financial - на 0,8%.

Из-за укрепления иены пострадали акции японских экспортеров: Murata Manufacturing потеряла 1,6%, Fanuc - 1,2%.

Курс ценных бумаг китайской Guangzhou Automobile Group рухнул на 8,3% на торгах в Шанхае после допэмиссии акций на 15 млрд юаней ($2,3 млрд) с дисконтом 27% к цене закрытия 17 ноября.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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