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Фондовые индексы США 17 ноября снизились на неопределенности по налоговой реформе
07:11 20.11.2017 |
Фондовые индексы США в пятницу снизились на фоне неопределенности касательно налоговой реформы, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,43% до 23358,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,15% до 6782,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26% до 2578,85 пункта.
Днем ранее стало известно, что палата представителей конгресса США по результатам голосования одобрила законопроект налоговой реформы. Ее ключевое положение - снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Предложены также изменения в налогообложении физических лиц. Теперь документ поступит на рассмотрение полного состава сената.
Количество новых домов в США в октябре выросло на 13,7% по сравнению с пересмотренным показателем сентября и составило 1,29 миллиона. Эксперты ожидали роста показателя лишь на 5,6% по сравнению с первоначальным показателем сентября в 1,127 миллиона. Показатель сентября был пересмотрен в сторону увеличения - до 1,135 миллиона.
Ранее в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на свой источник сообщила, что предвыборный штаб Дональда Трампа "на постоянной основе" передает документы, которые были запрошены по повестке, направленной спецпрокурором США Робертом Мюллером. По данным источника издания, в середине октября Мюллер направил официальную повестку на запрос связанных с РФ документов у более чем 10 сотрудников штаба. В частности, речь идет о документах и электронных письмах, в которых встречаются ключевые слова, имеющие отношения к РФ.
"Новости о повестке затмили первый законодательный триумф Трампа, когда республиканцы протолкнули 1,5-миллиардную налоговую реформу в палате представителей", - заявил агентству MarketWatch старший стратег по инвестициям Raymond James & Associates Джеф Саут (Jeff Saut).
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