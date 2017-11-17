Рынок акций Украины завершил торги 17 ноября ростом

Украинский рынок акций завершил торги в пятницу ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,14% - до 1283,69 пункта, индекс ПФТС - на 0,04%, до 302,9 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,5 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 24,8 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". В авангарде роста были бумаги "Донбассэнерго" (+2,26%), "Центрэнерго" (+1,42%) и "Укрнафты" (+0,86%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,35%) и "Мотор Сичи" (-0,09%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв снизился на 0,23% - до 506,43 пункта при объеме торгов почти 20 млн злотых (147 млн грн).

В "индексной корзине" дешевели бумаги KSG Agro (-2,76%), агрохолдинга ИМК (-1,26%) и "Кернела" (-0,32%).

Дорожали акции "Агротона" (+5,63%), "Милкиленда" (+3,93%) и "Астарты" (+2,19%).

