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Рынок акций Украины завершил торги 17 ноября ростом
18:19 17.11.2017 |
Украинский рынок акций завершил торги в пятницу ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,14% - до 1283,69 пункта, индекс ПФТС - на 0,04%, до 302,9 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,5 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 24,8 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". В авангарде роста были бумаги "Донбассэнерго" (+2,26%), "Центрэнерго" (+1,42%) и "Укрнафты" (+0,86%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,35%) и "Мотор Сичи" (-0,09%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв снизился на 0,23% - до 506,43 пункта при объеме торгов почти 20 млн злотых (147 млн грн).
В "индексной корзине" дешевели бумаги KSG Agro (-2,76%), агрохолдинга ИМК (-1,26%) и "Кернела" (-0,32%).
Дорожали акции "Агротона" (+5,63%), "Милкиленда" (+3,93%) и "Астарты" (+2,19%).
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