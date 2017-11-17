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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,5049 грн
13:09 17.11.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
|
17.11.2017
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16.11.2017
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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9:30
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-
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-
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-
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-
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10:00
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2
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1.00
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26.5000
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-
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10:30
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18
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8.64
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26.5094
|
26.4853
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11:00
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56
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25.82
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26.5094
|
26.4856
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11:30
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130
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65.36
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26.5063
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26.4843
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12:00
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230
|
109.12
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26.5060
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26.4815
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12:30
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282
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130.50
|
26.5053
|
26.4809
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13:00
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348
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159.80
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26.5049
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26.4793
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13:30
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26.4769
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14:00
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26.4765
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14:30
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26.4765
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15:00
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26.4764
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15:30
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26.4763
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16:00
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26.4764
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16:30
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26.4764
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17:00
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26.4764
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