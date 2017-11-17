Биржи АТР растут 17 ноября, кроме Китая, вслед за биржами США на новостях о налоговой реформе

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу поднимаются, кроме Китая, вслед за рекордной динамикой американских индексов; на рынки оказали влияние новости об утверждении законопроекта о налоговой реформе США палатой представителей страны.

По состоянию на 06.31 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,55% - до 3380,63 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,24%, до 1985,25 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,80% - до 29250,09 пункта, корейский KOSPI - на 0,17%, до 2539,06 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,37% - до 5965,6 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,14% - до 22381,84 пункта.

Позитивная динамика индексов США поддержала биржи АТР. По итогам торгов предыдущего дня индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ достиг исторического максимума, остальные закрылись в плюсе после принятия законопроекта о налоговой реформе США.

За проект налоговой реформы ранее проголосовали 227 членов палаты представителей, 205 высказались против. Законопроект на следующем этапе должен пройти утверждение в сенате. Согласно предложениям республиканцев в палате представителей, предполагается снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Кроме того, предложены изменения в налогообложении физических лиц.

Поддержали индексы страны и внутренние статданные. Так, промышленное производство в США в октябре в месячном выражении выросло на 0,9%, о чем сообщила в четверг ФРС США. Эксперты ожидали роста показателя лишь на 0,5%.