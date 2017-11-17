NASDAQ достиг исторического максимума 16 ноября на новостях о налоговой реформе в США

Индексы основных американских фондовых бирж выросли, NASDAQ достиг исторического максимума на фоне новостей об утверждении законопроекта о налоговой реформе палатой представителей США, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,8%, до 23458,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,82%, до 2585,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,3%, до 6793,29 пункта.

За проект налоговой реформы ранее проголосовали 227 членов палаты представителей, 205 высказались против. Законопроект на следующем этапе должен пройти утверждение в сенате. Согласно предложениям республиканцев в палате представителей, предполагается снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Кроме того, предложены изменения в налогообложении физических лиц.

Промышленное производство в США в октябре в месячном выражении выросло на 0,9%, в то время как аналитики ожидали роста лишь на 0,5%. При этом показатель сентября был пересмотрен в сторону увеличения: рост составил 0,4% против заявленного ранее 0,3%.

Между тем, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю неожиданно выросло на 10 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 249 тысяч. Аналитики ожидали уменьшения числа заявок на 4 тысячи - до 235 тысяч.

"Трейдеры пытаются понять, является ли сегодняшнее движение лишь отскоком или началом следующего роста", - приводит агентство MarketWatch мнение рыночного аналитика CMC Markets UK Дэвида Мэддена.