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Биржи АТР коррекционно растут 16 ноября после продолжительной слабой сессии
07:23 16.11.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в подавляющем большинстве коррекционно растут, после того, как биржи региона демонстрировали в основном отрицательную динамику с конца прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.54 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,1% - до 3399,1 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,2%, до 2009,64 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,53% - до 29005 пунктов, корейский KOSPI - на 0,39%, до 2528,02 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,18% - до 5944,9 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 0,95% - до 22238,34 пункта.
Азиатские индексы растут в четверг, корректируясь после продолжительного снижения на протяжении всей недели. Японский Nikkei впервые за шесть последних торговых сессий перешел к росту.
Как сообщает агентство MarketWatch, в целом биржи региона при этом демонстрируют слабую динамику после того, как американский Dow Jones закрылся снижением на 0,6%, - самое сильное падение с начала сентября.
"Вероятно, мы наблюдаем осторожность на азиатских торгах накануне голосования по налоговой реформе в США", - приводит агентство мнение биржевого стратега по региону АТР в Daiwa Capital Пола М. Китни (Paul M. Kitney).
Если реформа не будет принята до конца года, это, вероятно, негативно отразится на долларе и, следовательно, на доходах японских экспортирующих компаний, добавляет аналитик.
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