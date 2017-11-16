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Фондовые индексы США продолжили падать 15 ноября на фоне отказа инвесторов от риска
07:14 16.11.2017 |
Фондовые индексы и цены на сырье в среду продолжили снижаться на фоне отказа инвесторов от активов, сопряженных с большими рисками.
В этом году наблюдается масштабное ралли на мировых рынках, в результате которого ключевые индексы достигли рекордных отметок, а цены на нефть и сырье выросли до многолетних максимумов. Некоторые аналитики и инвесторы считают, что спад после такого сильного роста и пика сезона отчетности - явление естественное.
"Когда уже нет стабильного потока хороших новостей, на мой взгляд, вероятность откатов больше", - отмечает Стивен Кьявароне, помощник вице-президента и портфельный управляющий в Federated Investors.
DJ Industrial Average упал на 138 пунктов, или 0,6%, до 23271 пунктов. Ранее в ходе сессии индекс упал на 167 пунктов. S&P 500, накануне упавший до минимума этого месяца, снизился на 0,6%. Nasdaq Composite упал на 0,5%. DJIA и S&P 500 завершили с потерями четвертую из последних пяти сессий.
Как заметил Кьювароне, хотя в последнее время на индексы отрицательно влияет снижение цен на сырье и сомнения насчет налоговой реформы, ситуация с прибылью и в экономике в будущем останется благоприятной для рынка акций.
"При таком раскладе логично и дальше следовать подходу, подразумевающему покупки при достижении дна", - сказал он.
В этом году фондовый рынок обычно быстро восстанавливался после падений, и многие инвесторы при отказах пользовались возможностью и открывали позиции на рынке, на котором в этом году наблюдается стабильный рост.
Нефть марки WTI, падающая в цене на этой неделе, в среду подешевела на 0,7% до 55,33 доллара за баррель. Согласно данным Управления по энергетической информации, запасы нефти в США выросли. Акции нефтегазового сектора S&P 500 упали на 1,2%.
Цены на медь и другие промышленные металлы продолжают падать. Данные, вышедшие на этой неделе, показали, что в октябре рост промышленного производства в Китае и инвестиций в активы с фиксированной доходностью замедлился. Китай лидирует в мире по потреблению металлов. Акции горнорудного гиганта Freeport-McMoRan входят в число лидеров падения в составе S&P 500.
В этом году рост мировой экономики способствовал повышению ключевых фондовых индексов к новым максимумам.
Доходность 10-летних американских гособлигаций, по данным Tradeweb, понизилась до 2,335% с уровня 2,381%, зафиксированного во вторник.
Новости компаний также вызвали сегодня колебания отдельных акций.
Акции Target снизились на 9,9%. Компания отчиталась о росте квартальных продаж, но ее прибыль сократилась, и она сделала разочаровывающий прогноз по прибыли на период праздников.
Европейский Stoxx Europe 600 понизился на 0,5%. Квартальная прибыль европейских компаний в этот раз отстает от показателей других регионов, что аналитики в основном объясняют ростом евро, произошедшим в этом году.
Ранее Nikkei Stock Average потерял 1,6%, что является самым сильным падением с марта. Гонконгский Hang Seng по итогам торгов снизился на 1%.
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