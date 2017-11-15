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Биржи АТР снижаются 15 ноября вслед за мировыми рынками
07:32 15.11.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду опускаются, следуя негативной динамике бирж Европы и США, о чем свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.55 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,71% - до 3405,04 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,27%, до 2000,04 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,74% - до 28937,44 пункта, корейский KOSPI - на 0,21%, до 2521,36 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,51% - до 5938,3 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 1,28% - до 22087,13 пункта.
Индексы США закрылись в минусе по итогам торгов предыдущего дня из-за обеспокоенности рынка по поводу перспектив налоговой реформы. Так, на прошлой неделе финансовый комитет сената страны представил свой план налоговой реформы, отличающийся от предложений палаты представителей по ряду ключевых вопросов.
Согласно плану, в том числе, предлагается отложить снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35% до 2019 года. Налоговая реформа с широким снижением коэффициентов налогообложения является одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.
При этом слабая статистика по Китаю продолжает влиять на рынки. Объем промышленного производства в Китае в октябре замедлил рост до 6,2% в годовом выражении с 6,6% в сентябре, тогда как прогноз предполагал рост на 6,3%. Данные по розничным продажам также оказались слабее ожиданий экспертов - показатель в октябре вырос на 10% в годовом выражении после 10,3% в сентябре при прогнозе в 10,4%.
Удешевление нефти в ходе торгов среды также оказывает давление на индексы региона. Сырье подешевело в ходе торгов на 1,2-1,3%, что оказывает давление на акции энергетических компаний региона. В результате акции австралийской Woodside Petroleum дешевеют на 1,17%, Oil Search - на 1,65%. Акции China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) теряют в цене 3,12%.
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