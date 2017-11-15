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Биржи США закрылись в минусе 14 ноября на опасениях по поводу судьбы налоговой реформы
07:23 15.11.2017 |
Индексы основных американских фондовых бирж снизились на фоне опасений инвесторов по поводу перспектив налоговой реформы в США, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,13%, до 23409,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,23%, до 2578,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,29%, до 6737,87 пункта.
На прошлой неделе финансовый комитет сената страны представил свой план налоговой реформы, отличающийся от предложений палаты представителей по ряду ключевых вопросов. Согласно плану, в том числе, предлагается отложить снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35% до 2019 года.
"Это как танец - два шага вперед, один назад, и я просто думаю, что сейчас мы видим этот шаг назад", - прокомментировала ситуацию на рынках агентству MarketWatch Криста Хафф (Crista Huff), старший аналитик Cabot Undervalued Stocks Advisor.
Во вторник во Франкфурте проводится встреча глав мировых центробанков, организованная европейским ЦБ и посвященная коммуникации регуляторов и их взаимодействию с медиа. В ходе выступления на конференции глава ФРС Джаннет Йеллен заявила, что текущая позиция Федрезерва относительно его будущей монетарной политики целесообразна, однако в первую очередь необходимо ориентироваться на актуальные экономические показатели и подстраиваться под них.
Глава ФРБ в Чикаго Чарльз Эванс на том же мероприятии призвал к новому подходу к установлению ставок ФРС, который позволил бы американскому центробанку реагировать на экономические потрясения в случаях, когда изменения ставок недостаточно.
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