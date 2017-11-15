Фондовые индексы Украины 14 ноября снизились

Украинские биржевые индексы по итогам торгов во вторник снизились: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,47% - до 1264,47 пункта, индекс ПФТС - на 0,13%, до 302,69 пункта.

Объем торгов на УБ составил 9,6 млн грн, в том числе акциями - 9 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 605,4 млн грн, в том числе акциями - 0,33 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Мотор Сичи" (-2,17%), "Укрнафты" (-0,92%) и "Донбассэнерго" (-0,33%).

Выросли в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+1,24%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-0,71%) и "Центрэнерго" (-0,17%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,05% - до 499,54 пункта при объеме торгов 16,7 млн злотых (122,9 млн грн).

Среди индексных акций больше всех снизились в цене бумаги "Милкиленда" (-1,25%), агрохолдинга ИМК (-0,83%) и "Астарты" (-0,16%).

Подорожали только акции "Агротона" (+6,07%).

