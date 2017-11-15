Финансовые новости
- |
- 15.11.17
- |
- 06:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Фондовые индексы Украины 14 ноября снизились
19:20 14.11.2017 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов во вторник снизились: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,47% - до 1264,47 пункта, индекс ПФТС - на 0,13%, до 302,69 пункта.
Объем торгов на УБ составил 9,6 млн грн, в том числе акциями - 9 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 605,4 млн грн, в том числе акциями - 0,33 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Мотор Сичи" (-2,17%), "Укрнафты" (-0,92%) и "Донбассэнерго" (-0,33%).
Выросли в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+1,24%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-0,71%) и "Центрэнерго" (-0,17%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,05% - до 499,54 пункта при объеме торгов 16,7 млн злотых (122,9 млн грн).
Среди индексных акций больше всех снизились в цене бумаги "Милкиленда" (-1,25%), агрохолдинга ИМК (-0,83%) и "Астарты" (-0,16%).
Подорожали только акции "Агротона" (+6,07%).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рост ВВП Украины в III кв.-2017 к III кв.-2016 замедлился до 2,1% - Госстат
|Стокгольмский арбитраж отложил решения по спорам "Нафтогаза" с "Газпромом" на конец декабря-2017 и конец февраля-2018 - "Нафтогаз"
|Три пунктика Суркова. Почему в ближайшие полгода Волкеру не стоит ездить в Белград
|Кремль предписал компаниям давать позитивные новости
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Торги на межбанке 14 ноября завершились незначительным снижением курса доллара
|Объем переводов в Украину снизился на 6,8% до $1,7 млрд, из Украины - на 22% до $207 млн за 9 месяцев
|НБУ разрешил репатриацию дивидендов за период до 2013г, ослабил досрочное погашение внешних обязательств
|Фондовые индексы Украины 14 ноября снизились
|Минфин 14 ноября не смог разместить гривневые ОВГЗ
|Хакеры украли $1 млн из Банка Кредит Днепр
Это интересно
|Qualcomm отклонила предложение о покупке со стороны Broadcom
|Инженер Toyota предрек скорую смерть ДВС
|Volkswagen работает над электромобилем Beetle
|Bentley построит новую модель из четырехдверного электрокара Porsche
|Генпрокуратура сообщила о подозрении лицам по делу об искусственном внедрении в Украине криптовалюты SwisCoin
|Как работают частные клубы новой волны
|Кабмин предлагает Раде ужесточить уголовную ответственность за нарушение ПДД в состоянии опьянения