Фондовые индексы АТР снизились 14 ноября к на статданных из КНР

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в минусе сессию во вторник из-за ухудшения важных статистических показателей в Китае.

Сводный индекс азиатского региона MSCI Asia Pacific уменьшился по итогам торгов на 0,4%, до 169,44 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 практически не изменился, более широкий Topix снизился на 0,26%.

Южнокорейский KOSPI опустился на 0,15%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%, индийский BSE Sensex 30 - на 0,3%.

Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%.

Как стало известно во вторник, темпы роста промпроизводства в Китае в октябре замедлились по сравнению с предыдущим месяцем до 6,2% в годовом выражении после увеличения на 6,6% в сентябре.

За период с января по октябрь 2017 года объем промпроизводства в Китае вырос на 6,7% в годовом выражении.

Темпы повышения розничных продаж в КНР также замедлились: рост в октябре составил 10% в годовом выражении по сравнению с 10,3% месяцем ранее.

Кроме того, продажи домов в КНР в стоимостном выражении упали в октябре на 3,4% после снижения на 2,4% в сентябре. Тем не менее, в январе-октябре стоимость проданных в стране домов выросла на 9,6% в годовом выражении.

"Инвесторы обеспокоены возможным замедлением роста экономики Китая в четвертом квартале", - говорит глава Partners Capital International Рональд Ван.

Также во вторник внимание инвесторов будет направлено на форум Euro Finance Week, в рамках которого состоится панельное заседание с участием главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен, председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, руководителя Банка Англии Марка Карни и главы Банка Японии Харухико Куроды.

Кроме того, на текущей неделе будут обнародованы такие важные статданные, как розничные продажи, потребительские цены и объем промышленного производства в США. Эти статданные могут повлиять на решение Федрезерва по поводу ставок на последнем в этом году заседании американского ЦБ, которое состоится в декабре.

Акции австралийской нефтедобывающей компании Woodside Petroleum упали на 3,4%, до минимума почти за полтора года. Ранее Royal Dutch Shell сообщила о продаже доли в компании на сумму $1,7 млрд.

Также во вторник провайдер индексов MSCI Inc. обнародовал итоги полугодового пересмотра индексов. В частности, бумаги авиаперевозчкика Qantas Airways были исключены из индекса MSCI Australia, а акции поставщика деталей для полупроводников Sumco Corp. были добавлены в расчет индекса MSCI Japan.

Цена бумаг Qantas упала на 3%, котировки акций Sumco подскочили на 7%.