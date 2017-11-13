Украинский рынок акций в понедельник был малоподвижным и завершил торги "в боковике": индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,05% - до 1270,44 пункта, индекс ПФТС - на 0,23%, до 303,09 пункта.

Объем торгов на УБ составил 40,5 млн грн, в том числе акциями - 7,2 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 58,8 млн грн, в том числе акциями - 0,355 млн грн.

Среди индексных акций УБ выросли в цене бумаги "Мотор Сичи" (+0,52%), "Центрэнерго" (+0,21%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,04%).

Снизились в цене только акции "Укрнафты" (-0,77%) и "Донбассэнерго" (-0,17%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,07%) и "Мотор Сичи" (+0,4%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,92% - до 499,79 пункта при объеме торгов 16,44 млн злотых (121 млн грн).

В "индексной корзине" больше всех подорожали бумаги "Агротона" (+8,01%), "Милкиленда" (+5,26%) и "Кернела" (+2,18%).

Снизились в цене акции "Овостара" (-3,95%) и агрохолдинга ИМК (-2,04%).