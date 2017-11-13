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Биржи АТР закрылись разнонаправленно 13 ноября на внутренних новостях
13:05 13.11.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой, при этом японский Nikkei вышел в лидеры падения на внутренних корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.
Nikkei 225 снизился на 1,32%, до 22380,99 пункта. Это самое низкое значение показателя на закрытии торгов в ноябре. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,44% - до 3447,84 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,29%, до 2045,18 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,21% - до 29182,18 пункта, корейский KOSPI снизился на 0,5%, до 2530,35 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 подешевел на 0,13%, до 6021,8 пункта.
С пессимизмом инвесторы восприняли сообщение японского банка Mizuho Financial Group о снижении чистой прибыли во втором квартале (завершился 30 сентября) текущего финансового года на 12%, до 198,4 миллиарда иен (1,7 миллиарда долларов). Помимо этого банк объявил о намерении сократить в ближайшие десять лет 19 тысяч сотрудников - четверть штата. На этом фоне акции Mizuho подешевели на 0,8%.
При этом компания Alibaba сообщила, что в процессе глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка в Китае за сутки продала через платформу Tmall товаров на рекордные 168,2 миллиарда юаней (около 25,3 миллиарда долларов), что на 39% больше показателя прошлого года, и вообще по распродажам компания побила все рекорды предыдущих восьми лет.
Азиатские инвесторы также продолжают ждать новостей из США, касающихся налоговой реформы в этой стране. Ранее в ноябре финансовый комитет сената представил свой план реформы, отличающийся от предложений палаты представителей по ряду ключевых вопросов. Так, согласно этому плану, предлагается отложить снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с текущих 35% до 2019 года.
"Все взгляды прикованы к тому, что будут делать сенат и палата представителей с налоговой реформой", - цитирует агентство Рейтер стратега Mizuho Securities Нобухико Курамочи (Nobuhiko Kuramochi).
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