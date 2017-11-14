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Рынок акций США закрылся разнонаправленно, Dow Jones снизился на 0,17%
07:24 13.11.2017 |
Фондовый рынок США завершил торги пятницы разнонаправленно за счет укрепления секторов потребительских товаров, потребительских услуг и телекоммуникаций. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах нефти и газа, здравоохранения и коммунальных услуг.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 0,17%, индекс S&P 500 подешевел на 0,09%, индекс NASDAQ Composite подорожал на 0,01%.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 6,76% до отметки 11.21.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,87%, или 11,22, достигнув отметки $1.276,28 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре снизились на 0,58%, или 0,33, до $56,84 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в январе подешевели на 0,48%, или 0,31, до отметки $63,62 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,21% до 1,1667, а котировки USD/JPY повысились на 0,06%, достигнув отметки 113,54.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,15% до 94,28.
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