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Рынок акций Украины завершил торги 10 ноября умеренным ростом
19:52 10.11.2017 |
Украинский рынок акций завершил торги в пятницу умеренным ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" повысился на 0,82% - до 1269,82 пункта, индекс ПФТС - на 0,07%, до 302,41 пункта.
Объем торгов на УБ составил 132,3 млн грн, в том числе акциями 6,9 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 30,3 млн грн, в том числе акциями - 0,35 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги "Мотор Сичи" (+1,47%), "Укрнафты" (+0,95%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,47%).
Подешевели акции "Донбассэнерго" (-0,83%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,69%) и "Центрэнерго" (-0,27%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу упал на 1,31% - до 495,22 пункта при объеме торгов 4,4 млн злотых (32,4 млн грн).
В "индексной корзине" подешевели бумаги "Кернела" (-3,17%) и "Астарты" (-0,58%).
Выросли в цене акции "Милкиленда" (+2,7%) и "Агротона" (+0,24%).
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