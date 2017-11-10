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Биржи АТР снижаются 10 ноября на неопределенности сроков реализации налоговых сокращений в США
07:36 10.11.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном снижаются после того, как сенатские республиканцы в США предложили собственный вариант законопроекта по сокращению налогов, который планируется начать реализовать лишь в 2019 году, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.00 EET японский Nikkei 225 снижался на 0,81% - до 22684,38 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,05% - до 3426,22 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,33%, до 2035,37 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повышался на 0,01% - до 29138,95 пункта, корейский KOSPI снижался на 0,32%, до 2542,51 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,4% - до 6025,1 пункта.
Сенатские республиканцы предложили собственный вариант законопроекта налоговой реформы в США, который предусматривает среди прочего сохранение действующей семиступенчатой шкалы подоходного налога со снижением для самых богатых до 38,5% с нынешних 39,6%. Кроме того, сенат предлагает отложить на год - до 2019 финансового года - снижение корпоративного налога до 20%.
При этом согласно проекту, предложенному Палатой представителей США на прошлой неделе и утвержденному в пятницу Бюджетным комитетом палаты, сокращение налогов должно было начаться уже в следующем году.
На этом фоне на рынок вновь вернулись опасения относительно того, будет ли республиканский проект реформы одобрен Белым домом. "Инвесторы начинают сомневаться в реализации налоговой реформы Трампа", - приводит агентство MarketWatch мнение рыночного аналитика CMC Маргарет Янг (Margaret Yang).
Австралийские биржи отреагировали на ухудшение прогноза австралийского центробанка по инфляции в стране. Резервный банк Австралии в пятницу сообщил, что реальная инфляция не достигнет нижней границы целевого диапазона в 2-3% вплоть до июня 2019 года. Понижение прогноза связано с тем, что уровень заработных план в стране растет медленными темпами из-за более жестких условий на рынке труда.
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