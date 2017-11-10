Биржи США 9 ноября закрылись в минусе на опасениях по поводу налоговой реформы

Основные американские фондовые индексы в четверг снизились после предыдущих рекордов на фоне ожидания проекта налоговой реформы в конгрессе США, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones уменьшился на 0,43% - до 23461,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,38% - до 2584,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,58% - до 6750,05 пункта.

В четверг финансовый комитет сената США представил свой план налоговой реформы, отличающийся от предложений палате представителей по ряду ключевых вопросов. В частности, предлагается отложить снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35% до 2019 года.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику. По сообщению министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю увеличилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 239 тысяч. Эксперты при этом ожидали роста показателя лишь на 2 тысячи.

Кроме того, на настроение участников рынка повлияло сообщение о том, что минюст США предложил медиаконгломерату Time Warner продать телеканал CNN в качестве возможного условия одобрения властями сделки по слиянию с телекоммуникационным гигантом AT&T. Речь идет о продаже компании Turner Broadcasting System, в состав которой входит CNN. Еще одним условием заключения сделки может стать продажа AT&T подразделения DIRECTV.

"Сочетание опасений по поводу налоговой реформы и новостей о позиции министерства юстиции по сделке AT&T заставили инвесторов отказаться от риска сегодня", - сказала агентству MarketWatch инвестстратег Edward Jones Кейт Уэрн.