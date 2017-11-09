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Фондовые индексы Украины 9 ноября изменились разнонаправленно
18:55 09.11.2017 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,09% - до 1259,45 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,23% - до 302,2 пункта.
Объем торгов на УБ составил 15,8 млн, в том числе акциями 5,8 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 235,1 млн грн, в том числе акциями - 3,6 млн грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-1,89%) и "Центрэнерго" (-0,35%).
В "зеленой зоне" завершили торги акции "Мотор Сичи" (+0,95%) и "Укрнафты" (+0,71%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+1,17%) и "Центрэнерго" (+0,27%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,57% - до 501,77 пункта при объеме торгов 5,6 млн злотых (41,2 млн грн).
В "индексной корзине" снизились в цене акции "Кернела" (-2,29%) и агрохолдинга ИМК (-1,21%).
Подорожали акции "Милкиленда" (+1,37%), "Астарты" (+0,98%) и "Агротона" (+0,49%).
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