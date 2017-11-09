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Биржи АТР 9 ноября закрылись преимущественно ростом индексов на внутренних новостях
12:33 09.11.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги преимущественно положительной динамикой, при этом японский Nikkei не смог удержаться выше отметки в 23000 пунктов, которую преодолел впервые с 1992 года, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, до 22868,71 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,36% - до 3427,79 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,74%, до 2028,69 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,79% - до 29136,57 пункта, корейский KOSPI - опустился на 0,07%, до 2550,57 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,55%, до 6049,4 пункта.
На настроения инвесторов в четверг оказала влияние статистика из Китая. Согласно данным государственного статистического бюро Китая, индекс потребительских цен (CPI) в октябре вырос на 1,9% по сравнению с прошлым годом, что оказалось выше показателя предыдущего месяца, а также выше ожиданий экспертов. В сентябре показатель достиг отметки в 1,6%. Аналитики прогнозировали, что инфляция в октябре не превысит 1,8%.
Кроме статистики, участники торгов следят за визитом президента США Дональда Трампа в Китай, в ходе которого компании подписывают многомиллиардные контракты. Так, американский производитель компонентов для мобильных устройств Qualcomm заключил сделки с тремя китайскими компаниями на сумму 12 миллиардов долларов, а китайский электроэнергетический гигант China Energy Investment договорился о том, что вложит 83,7 миллиарда долларов в энергетические проекты в США. Кроме того, китайская компания China Aviation Supplies Holding Company (CASC) и американский авиастроительный гигант Boeing заключили контракт на поставку 300 самолетов на 37 миллиардов долларов.
Также инвесторы обратили внимание на корпоративные новости из Японии, где, по данным СМИ, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ планирует купить 40% индонезийского банка Bank Danamon. При этом сумма сделки не раскрывается.
"В Азии, в частности, и на развивающихся рынках в целом ситуация примерно с 2010 года такова, что ожидания всегда высоки, а компании не могут соответствовать этим ожиданиям, и вот сейчас эта тенденция изменилась", - приводит агентство Блумберг мнение стратега LGT Capital Partners Микио Кумада (Mikio Kumada).
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