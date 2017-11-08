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Биржи АТР, кроме японского рынка, растут 8 ноября после статданных из Китая
07:47 08.11.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду растут после новых макроэкономических данных из Китая, хотя они частично разошлись с прогнозами, при этом на бирже Японии наметилось снижение после уверенного роста накануне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.40 EET японский Nikkei 225 снижался на 0,17% - до 22894,46 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,54% - до 3431,98 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,69%, до 2026,52 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повышался на 0,3% - до 29079,92 пункта, корейский KOSPI рос на 0,25%, до 2551,81 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,12% - до 6021,8 пункта.
На настроения инвесторов в среду оказывают влияния данные из Китая, согласно которым профицит торгового баланса в стране в октябре составил 38,2 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с сентябрьским показателем в 28,5 миллиарда долларов. В то же время показатель оказался чуть ниже прогнозов аналитиков на уровне 40 миллиардов долларов. Отмечается замедление роста экспорта в отчетном месяце - до 6,1% в годовом выражении против 8,1% в сентябре. В то же время импорт вырос на 17,2% по сравнению с октябрем прошлого года, при этом в сентябре показатель составлял 18,7%. При этом аналитики ждали роста экспорта на 7%, а импорта - на 16,3%.
С оптимизмом инвесторы азиатского региона оценивают отчеты японских компаний за полугодие. Так, чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor Corp. за первое полугодие (завершилось 30 сентября) 2017-2018 финансового года составила 1,07 триллиона иен (9,4 миллиарда долларов), что на 13,2% выше показателя за аналогичный период годом ранее.
"Мы ожидаем некоторой фиксации прибыли сегодня после вчерашнего уверенного роста", - отмечает аналитик ASR Wealth Advisers Шейн Ченел (Shane Chanel), которого цитирует агентство MarketWatch. При этом его ожидания на данный момент оправдывает только японская биржа, основной индекс которой снижается после роста до максимума с начала 1992 года накануне.
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