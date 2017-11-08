S&P 500 и Nasdaq Composite во вторник отметились снижением, тогда как DJIA вырос

S&P 500 во вторник упал после роста на протяжении пяти сессий подряд.

Акции компаний туристического сектора Priceline Group и TripAdvisor в составе S&P 500 показали наиболее значительное снижение.

"Множество авантюрных M&A-транзакций вкупе с отчетами - вот отличная формула колебаний на рынке", - заметил Майкл Сканлон, портфельный менеджер Manulife Asset Management.

S&P 500 опустился на 0,49 пункта, или менее чем на 0,1%, до 2590,64 пункта. Таким образом, индекс уже 45 сессий подряд не демонстрировал снижения на 0,5% или более.

Industrial Average вырос на 8,81 пункта, или менее чем на 0,1%, до 23557,23 пункта.

Финансовый сектор S&P 500 упал на 1,3% из-за падения акций банков.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США, по данным Tradeweb, понизилась до 2,309% против 2,318% в понедельник.

Акции Broadcom упали на 2,2%, так как инвесторы продолжают оценивать предложение компании о покупке Qualcomm за 105 млрд долл. Акции Qualcomm набрали 2,5%.

Бумаги медиахолдинга 21st Century Fox прибавили 1,1% после сообщений о том, что компания Walt Disney обсуждала покупку значительной части его развлекательного бизнеса. Акции Disney выросли на 1%.

В последние недели хорошие результаты компаний способствовали росту акций к новым максимумам. Согласно FactSet, отчеты опубликовало более 80% компаний из S&P 500, причем многие из них отчитались о высоком росте выручки.

"Меня немного беспокоит то, что рост прибыли в основном произошел у нефтегазовых и сырьевых компаний, и я не могу сказать, сохранится ли эта тенденция", - заявил Марк Забицки, президент и инвестиционный директор Bower Hill Capital Management.

Stoxx Europe 600 упал на 0,5%, тогда как японский Nikkei вырос на 1,7%, достигнув максимальных уровней с начала 1992.