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S&P 500 и Nasdaq Composite во вторник отметились снижением, тогда как DJIA вырос
07:34 08.11.2017 |
S&P 500 во вторник упал после роста на протяжении пяти сессий подряд.
Акции компаний туристического сектора Priceline Group и TripAdvisor в составе S&P 500 показали наиболее значительное снижение.
"Множество авантюрных M&A-транзакций вкупе с отчетами - вот отличная формула колебаний на рынке", - заметил Майкл Сканлон, портфельный менеджер Manulife Asset Management.
S&P 500 опустился на 0,49 пункта, или менее чем на 0,1%, до 2590,64 пункта. Таким образом, индекс уже 45 сессий подряд не демонстрировал снижения на 0,5% или более.
Industrial Average вырос на 8,81 пункта, или менее чем на 0,1%, до 23557,23 пункта.
Финансовый сектор S&P 500 упал на 1,3% из-за падения акций банков.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США, по данным Tradeweb, понизилась до 2,309% против 2,318% в понедельник.
Акции Broadcom упали на 2,2%, так как инвесторы продолжают оценивать предложение компании о покупке Qualcomm за 105 млрд долл. Акции Qualcomm набрали 2,5%.
Бумаги медиахолдинга 21st Century Fox прибавили 1,1% после сообщений о том, что компания Walt Disney обсуждала покупку значительной части его развлекательного бизнеса. Акции Disney выросли на 1%.
В последние недели хорошие результаты компаний способствовали росту акций к новым максимумам. Согласно FactSet, отчеты опубликовало более 80% компаний из S&P 500, причем многие из них отчитались о высоком росте выручки.
"Меня немного беспокоит то, что рост прибыли в основном произошел у нефтегазовых и сырьевых компаний, и я не могу сказать, сохранится ли эта тенденция", - заявил Марк Забицки, президент и инвестиционный директор Bower Hill Capital Management.
Stoxx Europe 600 упал на 0,5%, тогда как японский Nikkei вырос на 1,7%, достигнув максимальных уровней с начала 1992.
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