Японский Nikkei 7 ноября вырос до 26-летнего максимума на оптимизме из США

Японский фондовый индекс Nikkei 225 во вторник продемонстрировал максимальный уровень закрытия с января 1992 года, его динамика под конец торгов была подкреплена финансовой отчетностью крупных японских автомобилестроителей, свидетельствуют данные бирж.

Японский Nikkei 225 вырос на 1,73%, до 22937,6 пункта, показав максимальное значение с января 1992 года. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,75%, до 3413,57 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,67%, до 2012,72 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,39%, до 28994,34 пункта, корейский KOSPI снизился на 0,16%, до 2545,44 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,02%, до 6014,3 пункта.

Рост японского индекса поддержали опубликованные во вторник финансовые результаты крупных автомобильных компаний страны. Так, чистая прибыль автоконцерна Mitsubishi Motors по итогам первого полугодия 2017-2018 финансового года составила 48,39 миллиарда иен (424,3 миллиона долларов), в то время как за аналогичный период прошлого года компания потерпела убыток в 19,6 миллиарда иен (1,9 миллиарда долларов).

Японский автоконцерн Toyota Motor Corp. за первое полугодие фингода зафиксировал прибыль в размере 1,07 триллиона иен (9,4 миллиарда долларов), что на 13,2% выше показателя за аналогичный период годом ранее. Поддержал оптимизм инвесторов прогноз компании: Toyota по итогам 2018 фингода ожидает чистую прибыль в размере 1,95 триллиона иен (17,1 миллиарда долларов), что на 6,5% выше показателя годичной давности.

Вместе с тем, по мнению аналитиков, Nikkei недолго будет оставаться на максимумах. Как сообщил агентству Блумберг стратег инвестиционной компании Sumitomo Mitsui Asset Management Co. Хитоши Ишияма (Hitoshi Ishiyama), технические индикаторы показывают, что акции японских компаний куплены в слишком большом количестве. "Будет неудивительно, если рынок вступит в фазу коррекции в ближайшее время", - считает эксперт.