Биржи США 6 ноября обновили рекорды на корпоративных новостях

Основные американские фондовые индексы в понедельник вновь обновили рекорды на фоне новостей компаний США и надежд на реализацию налоговой реформы, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,04%, составив 23548,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,13% - до 2591,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,33% - до 6786,44 пункта.

В понедельник стало известно, что производящая микросхемы Broadcom предлагает купить своего конкурента Qualcomm за 130 миллиардов долларов, что может сделать компанию третьим производителем микрочипов в мире.

Инвесторы ждут новостей по налоговой реформе в США. В четверг республиканцы в палате представителей конгресса распространили предложения по реформе, ключевым пунктом которой является снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Кроме того, предприняты изменения в налогообложении физлиц. Вместо действующей шкалы из семи категорий прогрессивного подоходного налога предложены всего три категории налогообложения в зависимости от дохода: 12%, 25% и 35%.

"Нет причин для снижения рынка в настоящий момент. Прибыли растут, мировая экономика укрепляется", - сказал агентству MarketWatch портфельный менеджер фонда Federated Global Allocation Fund Стив Чиавароне (Steve Chiavarone).