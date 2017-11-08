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Биржи США 6 ноября обновили рекорды на корпоративных новостях
07:22 07.11.2017 |
Основные американские фондовые индексы в понедельник вновь обновили рекорды на фоне новостей компаний США и надежд на реализацию налоговой реформы, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,04%, составив 23548,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,13% - до 2591,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,33% - до 6786,44 пункта.
В понедельник стало известно, что производящая микросхемы Broadcom предлагает купить своего конкурента Qualcomm за 130 миллиардов долларов, что может сделать компанию третьим производителем микрочипов в мире.
Инвесторы ждут новостей по налоговой реформе в США. В четверг республиканцы в палате представителей конгресса распространили предложения по реформе, ключевым пунктом которой является снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Кроме того, предприняты изменения в налогообложении физлиц. Вместо действующей шкалы из семи категорий прогрессивного подоходного налога предложены всего три категории налогообложения в зависимости от дохода: 12%, 25% и 35%.
"Нет причин для снижения рынка в настоящий момент. Прибыли растут, мировая экономика укрепляется", - сказал агентству MarketWatch портфельный менеджер фонда Federated Global Allocation Fund Стив Чиавароне (Steve Chiavarone).
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