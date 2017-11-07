Рынок акций Украины завершил торги 6 ноября снижением

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник снизились: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,71% - до 1246,39 пункта, индекс ПФТС - на 0,44%, до 299,23 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,6 млн грн, в том числе акциями 5,66 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 230,4 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в "красной зоне". Худшая динамика зафиксирована по бумагам "Укрнафты" (-1,68%), "Центрэнерго" (-1,29%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,76%).

На ПФТС прошли сделки с акциями "Центрэнерго" (-2,39%) и "Мотор Сичи" (-0,48%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 0,79% - до 508,59 пункта при объеме торгов 0,6 млн злотых (4,6 млн грн).

В "индексной корзине" в росте лидировали акции "Астарты" (+2,67%), агрохолдинга ИМК (+1,92%) и "Овостара" (+1,74%).

Подешевели акции "Агротона" (-1,94%), "Милкиленда" (-0,67%) и "Кернела" (-0,02%).