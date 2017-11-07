Основные индексы США выросли до рекордов на фоне результатов Apple

Основные американские фондовые индексы в пятницу выросли до рекордов на фоне финансовых результатов Apple AAPL.

Согласно данным торгов, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,10%, составив 23539,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,31% - до 2587,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,74% - до 6764,44 пункта.

Чистая прибыль Apple по итогам 2016-2017 финансового года, завершившегося 30 сентября, в годовом выражении выросла на 5,8% и составила 48,351 миллиарда долларов, или 9,21 доллара на акцию против 8,31 доллара годом ранее. Продажи iPhone в четвертом квартале выросли на 3%, iPad - на 11%. Наибольший объем продаж отмечен в США, где выручка компании составила 23,099 миллиарда долларов (+14% в годовом выражении).

Участники рынка также обратили внимание на данные по рынку труда в США. Уровень безработицы в США в октябре снизился до 4,1% с сентябрьского уровня в 4,2%; число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 261 тысячу, сообщило ранее министерство труда страны. При этом инвесторы обеспокоились данными по росту заработной платы. В октябре почасовая заработная плата снизилась на один цент по сравнению с сентябрем, установившись на уровне 25,53 доллара. В годовом выражении зарплата выросла на 2,4% - самый незначительный рост с февраля прошлого года.