Финансовые новости
- |
- 07.11.17
- |
- 02:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Основные индексы США выросли до рекордов на фоне результатов Apple
07:16 06.11.2017 |
Основные американские фондовые индексы в пятницу выросли до рекордов на фоне финансовых результатов Apple AAPL.
Согласно данным торгов, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,10%, составив 23539,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,31% - до 2587,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,74% - до 6764,44 пункта.
Чистая прибыль Apple по итогам 2016-2017 финансового года, завершившегося 30 сентября, в годовом выражении выросла на 5,8% и составила 48,351 миллиарда долларов, или 9,21 доллара на акцию против 8,31 доллара годом ранее. Продажи iPhone в четвертом квартале выросли на 3%, iPad - на 11%. Наибольший объем продаж отмечен в США, где выручка компании составила 23,099 миллиарда долларов (+14% в годовом выражении).
Участники рынка также обратили внимание на данные по рынку труда в США. Уровень безработицы в США в октябре снизился до 4,1% с сентябрьского уровня в 4,2%; число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 261 тысячу, сообщило ранее министерство труда страны. При этом инвесторы обеспокоились данными по росту заработной платы. В октябре почасовая заработная плата снизилась на один цент по сравнению с сентябрем, установившись на уровне 25,53 доллара. В годовом выражении зарплата выросла на 2,4% - самый незначительный рост с февраля прошлого года.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Волкер: У РФ есть два варианта действий на Донбассе - кипрской опции не дано
|Полтавские рейдеры с "ДНРовским" хвостом: Кто хочет захватить агрофирму
|Юристы Порошенко ответили на новые офшорные расследования
|Обострение под Донецком. "Гибриды" празднуют 7 ноября и выделываются перед Волкером
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банки залили межбанк валютой
|Банки поддерживают законопроект о публичности акционерных обществ, - НБУ
|Рынок акций Украины завершил торги 6 ноября снижением
|Депозитные ставки для физлиц 06.11.17
|Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 17,9 млн гривен до 315,08 млрд гривен 6 ноября
|Остатки средств на корсчетах банков 06.11.17
Это интересно
|В деле полковника МВД РФ Захарченко всплыли новые миллионы
|BMW, Daimler, Ford и VW создали совместную сеть электрозаправок
|Уроженца Украины арестовали в США за мошенничество с криптовалютой
|ЕС формирует "батарейный альянс" для эры электромобилей
|Обнаружен ворующий криптовалюту троян CryptoShuffler
|7 мифов о личных финансах
|В Швеции появился «краудфандинговый» производитель электрокаров