Рынок акций Украины завершил торги 3 ноября умеренным ростом

Украинский рынок акций в пятницу возобновил положительную динамику: индекс "Украинской биржи" (УБ) по итогам дня повысился на 0,52% - до 1255,34 пункта, индекс ПФТС - на 0,43%, до 300,56 пункта.

Объем торгов на УБ составил 12,9 млн грн, в том числе акциями 9,5 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил почти 5,5 млн грн, в том числе акциями - 0,43 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали только бумаги "Центрэнерго" (+1,36%).

Подешевели акции Райффайзен Банка Аваль (-0,21%), "Мотор Сичи" (-0,2%) и "Укрнафты" (-0,07%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+2,55%) и "Мотор Сичи" (+0,73%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 0,39% - до 504,6 пункта при объеме торгов 75,46 млн злотых (555,4 млн грн).

Почти весь торговый оборот обеспечили акции "Кернела", подорожавшие на 0,73%.

В "зеленой зоне" завершили торги также акции "Овостара" (+0,88%) и агрохолдинга ИМК (+0,17%).

Снизились в цене акции "Агротона" (-0,72%) и "Милкиленда" (-0,66%).

