Финансовые новости
- |
- 03.11.17
- |
- 10:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи АТР в основном снижаются 3 ноября после объявления кандидатуры нового главы ФРС США
08:09 03.11.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов пятницы преимущественно снижаются, поскольку рынки оценивают выдвижение президентом США Дональдом Трампом кандидатуры Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.17 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,74% - до 3358,42 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,56%, до 1978,84 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,31% - до 28606,15 пункта, корейский KOSPI снижался на 0,23%, до 2540,47 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,49% - до 5960,5 пункта, японский Nikkei 225 в пятницу не торгуется в связи с праздником в стране.
Днем ранее президент США Дональд Трамп выдвинул Джерома Пауэлла на пост главы ФРС. По словам президента, для поддержания прогресса в экономике стране требуется крепкая монетарная политика и разумный надзор над банковской системой США. В связи с этим, ФРС нужен "твердый, прочный, устойчивый лидер", которым он видит Пауэлла. Теперь кандидатуру Пауэлла предстоит утвердить сенату США.
"Он считается сторонником продолжения текущей политики, он не возражал против нее в свое время в качестве члена управляющих ФРС, и его позиция рассматривается как очень близкая к нынешнему стилю ФРС, опирающемуся на экономические показатели", - сказал Дэвид де Гарис (David de Garis) из банка NAB агентству Рейтер.
Важным событием предыдущего дня, поддержавшим азиатские рынки, стало представление налоговой реформы в палате представителей Конгресса США. Согласно распространенному республиканцами пресс-релизу, в рамках реформы предлагается вместо действующей шкалы из семи категорий прогрессивного подоходного налога для физлиц ввести всего три категории в зависимости от дохода: 12%, 25% и 35%. При этом снизить ставку налогообложения на прибыль корпораций предлагается до 20% с нынешних 35%. По мнению республиканцев, подобный план поспособствует повышению конкурентоспособности американской экономики.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Завод боеприпасов в Украине: Почему он все же появится
|В чьих партсписках окажется бывший адвокат Януковича
|Что ждет каталонских деятелей после ареста
|Доллар на межбанке дорожает из-за роста валютного аппетита
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ продал 2 ноября банкам депозитные сертификаты на 15 676 млн гривен
|Объем торгов долларом на межбанке 2 ноября увеличился на $12,2 млн до $155,8 млн
|Роскомнадзор заблокировал 13 сайтов с информацией о криптовалютах
|Биржи АТР в основном снижаются 3 ноября после объявления кандидатуры нового главы ФРС США
|Dow Jones поставил рекорд после выдвижения Пауэлла на пост главы ФРС
|Доллар на межбанке дорожает из-за роста валютного аппетита
Это интересно
|8 ситуаций, влияющих на вашу карьеру
|Робособака Sony aibo нового поколения стала более естественной и умной
|Citroen C4 Cactus оснастили «ковром-самолетом» и лишили «подушек»
|Tesla открыла самый большой зарядочный комплекс в мире
|10 типичных ошибок покупателя: как сэкономить деньги
|Yamaha представила концептуальный пикап посадочной формулой 1+2+1
|Yamaha представила в Токио экспериментальный мотоцикл MOTOROiD