Биржи АТР в основном снижаются 3 ноября после объявления кандидатуры нового главы ФРС США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов пятницы преимущественно снижаются, поскольку рынки оценивают выдвижение президентом США Дональдом Трампом кандидатуры Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.17 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,74% - до 3358,42 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,56%, до 1978,84 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,31% - до 28606,15 пункта, корейский KOSPI снижался на 0,23%, до 2540,47 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,49% - до 5960,5 пункта, японский Nikkei 225 в пятницу не торгуется в связи с праздником в стране.

Днем ранее президент США Дональд Трамп выдвинул Джерома Пауэлла на пост главы ФРС. По словам президента, для поддержания прогресса в экономике стране требуется крепкая монетарная политика и разумный надзор над банковской системой США. В связи с этим, ФРС нужен "твердый, прочный, устойчивый лидер", которым он видит Пауэлла. Теперь кандидатуру Пауэлла предстоит утвердить сенату США.

"Он считается сторонником продолжения текущей политики, он не возражал против нее в свое время в качестве члена управляющих ФРС, и его позиция рассматривается как очень близкая к нынешнему стилю ФРС, опирающемуся на экономические показатели", - сказал Дэвид де Гарис (David de Garis) из банка NAB агентству Рейтер.

Важным событием предыдущего дня, поддержавшим азиатские рынки, стало представление налоговой реформы в палате представителей Конгресса США. Согласно распространенному республиканцами пресс-релизу, в рамках реформы предлагается вместо действующей шкалы из семи категорий прогрессивного подоходного налога для физлиц ввести всего три категории в зависимости от дохода: 12%, 25% и 35%. При этом снизить ставку налогообложения на прибыль корпораций предлагается до 20% с нынешних 35%. По мнению республиканцев, подобный план поспособствует повышению конкурентоспособности американской экономики.