Dow Jones поставил рекорд после выдвижения Пауэлла на пост главы ФРС

Основные американские фондовые индексы в четверг не продемонстрировали единой динамики, однако Dow Jones все же поставил рекорд после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул а на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,35% - до 23516,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,02% - до 2579,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,02% - до 6714,94 пункта.

Президент США Дональд Трамп выдвинул Пауэлла на пост главы ФРС. Трамп объявил о решении журналистам в Розовом саду Белого дома, Пауэлл присутствовал на выступлении. Кандидатуру Пауэлла еще предстоит утвердить сенату США. Срок полномочий нынешней главы ФРС Джанет Йеллен истекает в феврале 2018 года.

Согласно распространенному республиканцами в палате представителей Конгресса США пресс-релизу, в рамках налоговой реформы предлагается снизить ставку налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Республиканцы считают, что это позволит повысить конкурентоспособность экономики США и вернуть из-за рубежа прибыли американских корпораций на триллионы долларов.

Большинство в Конгрессе США на данном этапе отказалось от снижения налогов для самых богатых - верхняя планка подоходного федерального налога составит по-прежнему 39,6%. При этом налоговые вычеты для среднего класса увеличатся примерно вдвое, а налоговый вычет на расходы по воспитанию ребенка - до 1,6 тысячи долларов в год вместо нынешних 1 тысячи долларов. Конгресс не принимал комплексных налоговых реформ с 1986 года.