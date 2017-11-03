Финансовые новости
- |
- 03.11.17
- |
- 10:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Dow Jones поставил рекорд после выдвижения Пауэлла на пост главы ФРС
07:32 03.11.2017 |
Основные американские фондовые индексы в четверг не продемонстрировали единой динамики, однако Dow Jones все же поставил рекорд после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул а на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,35% - до 23516,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,02% - до 2579,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,02% - до 6714,94 пункта.
Президент США Дональд Трамп выдвинул Пауэлла на пост главы ФРС. Трамп объявил о решении журналистам в Розовом саду Белого дома, Пауэлл присутствовал на выступлении. Кандидатуру Пауэлла еще предстоит утвердить сенату США. Срок полномочий нынешней главы ФРС Джанет Йеллен истекает в феврале 2018 года.
Согласно распространенному республиканцами в палате представителей Конгресса США пресс-релизу, в рамках налоговой реформы предлагается снизить ставку налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Республиканцы считают, что это позволит повысить конкурентоспособность экономики США и вернуть из-за рубежа прибыли американских корпораций на триллионы долларов.
Большинство в Конгрессе США на данном этапе отказалось от снижения налогов для самых богатых - верхняя планка подоходного федерального налога составит по-прежнему 39,6%. При этом налоговые вычеты для среднего класса увеличатся примерно вдвое, а налоговый вычет на расходы по воспитанию ребенка - до 1,6 тысячи долларов в год вместо нынешних 1 тысячи долларов. Конгресс не принимал комплексных налоговых реформ с 1986 года.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Завод боеприпасов в Украине: Почему он все же появится
|В чьих партсписках окажется бывший адвокат Януковича
|Что ждет каталонских деятелей после ареста
|Доллар на межбанке дорожает из-за роста валютного аппетита
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ продал 2 ноября банкам депозитные сертификаты на 15 676 млн гривен
|Объем торгов долларом на межбанке 2 ноября увеличился на $12,2 млн до $155,8 млн
|Роскомнадзор заблокировал 13 сайтов с информацией о криптовалютах
|Биржи АТР в основном снижаются 3 ноября после объявления кандидатуры нового главы ФРС США
|Dow Jones поставил рекорд после выдвижения Пауэлла на пост главы ФРС
|Доллар на межбанке дорожает из-за роста валютного аппетита
Это интересно
|8 ситуаций, влияющих на вашу карьеру
|Робособака Sony aibo нового поколения стала более естественной и умной
|Citroen C4 Cactus оснастили «ковром-самолетом» и лишили «подушек»
|Tesla открыла самый большой зарядочный комплекс в мире
|10 типичных ошибок покупателя: как сэкономить деньги
|Yamaha представила концептуальный пикап посадочной формулой 1+2+1
|Yamaha представила в Токио экспериментальный мотоцикл MOTOROiD