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Фондовый рынок Украины завершил торги в 2 ноября снижением
17:55 02.11.2017 |
Украинский рынок акций завершил торги в четверг снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 1,31% - до 1248,83 пункта, индекс ПФТС - на 0,52%, до 299,27 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,8 млн грн, в том числе акциями - 6,3 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 132,1 млн грн, в том числе акциями - 0,33 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Центрэнерго" (-2,63%), "Укрнафты" (-2,49%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,16%).
Выросли в цене только акции "Донбассэнерго" (+1,35%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-2,74%) и "Мотор Сичи" (-1,19%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв снизился на 0,03% - до 503,13 пункта при объеме торгов 9 млн злотых (66,3 млн грн).
В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали акции "Агротона" (-2,42%), агрохолдинга ИМК (-1,25%) и "Кернела" (-0,84%).
Дорожали акции "Овостара" (+1,76%), "Милкиленда" (+0,67%) и "Астарты" (+0,37%).
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