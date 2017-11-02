Японский Nikkei 2 ноября торгуется в районе 21-летнего максимума за счет горнодобывающего сектора

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном снижаются, при этом Nikkei продолжает рост после преодоления максимума за 21 год днем ранее вслед за удорожанием акций горнодобывающих компаний Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.14 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,58% - до 3376,11 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,44%, до 1994,68 пункта. Гонконгский Hang Seng Index падал на 0,15% - до 28552,47 пункта, корейский KOSPI - на 0,4%, до 2546,78 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,03% - до 5935,8 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,09% - до 22439,64 пункта, оставаясь у максимальных значений с 1996 года.

Наиболее высокие результаты в ходе торгов четверга показывают японские горнодобывающие компании. Так, акции нефтяной Inpex Corp. дорожают на Токийской фондовой бирже на 2,03%, а Japan Petroleum Exploration Co - на 1,01%.

Кроме того, японский индекс продолжают поддерживать сильные отчетности местных компаний. Так, чистая прибыль Honda Motors по итогам первого полугодия 2017-2018 финансового года увеличилась на 8,4% в годовом выражении - до 381,3 миллиарда иен (3,37 миллиарда долларов). Несмотря на то, что по итогам всего 2017-2018 фингода Honda ожидает получить чистую прибыль на уровне 585 миллиардов иен (5,2 миллиарда долларов), что на 5,1% ниже показателя годом ранее, ожидается рост выручки компании на 7,5%, до 15,05 триллиона иен (133 миллиарда долларов).

Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать опубликованные ранее на этой неделе отчетности Sony Corp и Panasonic. Прибыль Sony в I полугодии 2017-18 фингода выросла в 8,1 раза и достигла 211,7 миллиарда иен (1,86 миллиарда долларов). Panasonic за первое полугодие текущего финансового года сократила прибыль на 11% до 118,9 миллиарда иен (1,04 миллиарда долларов), однако объявила о существенном увеличении операционной прибыли и объема продаж.

Снижение остальных индексов АТР аналитики связывают с фиксацией прибыли на рынках. "Существует некоторый элемент неопределенности в отношении проекта налоговой реформы в США и кандидатуры следующего главы ФРС, и это оказывает влияние на рынок США, хотя сегодня акции в Азии выглядят довольно устойчивыми. Тем не менее, неудивительно, что некоторые инвесторы использовали неопределенность в качестве повода для фиксации прибыли после недавнего сильного роста", - заявила агентству Рейтер старший экономист Sumitomo Mitsui Trust Аяко Сера (Ayako Sera).