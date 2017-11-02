Биржи США преимущественно выросли 1 ноября после заседания ФРС

Основные американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой динамики на фоне статистики по рынку труда и итогов заседания Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,25% - до 23435,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,16% - до 2579,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,17% - до 6716,53 пункта.

По сообщению аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в октябре выросло на 235 тысяч по сравнению с показателем сентября. Эксперты ожидали роста показателя на 200 тысяч.

ФРС по итогам заседания 31 октября - 1 ноября сохранила базовую ставку на уровне 1-1,25% годовых, как и ожидали аналитики. При этом в релизе регулятор не дал никаких намеков и на то, что ставка может быть поднята на декабрьском заседании, однако сохранил фразу о том, что по-прежнему планирует постепенное повышение ставки. ФРС отметила также, что экономика США развивается "уверенными темпами", в то время как в сентябре говорилось об "умеренных темпах".

Кроме того, участники рынка ждут представления налоговой реформы, предложенной президентом Дональдом Трампом, которое состоится в конгрессе в четверг. По проекту реформы, налоги для предприятий снизятся до 20%. А отмена налога на недвижимость, запланированная в первоначальном варианте проекта, будет отложена, сообщалось ранее.

"Рынок растет, потому что нет причин не расти: прибыли хорошие, как и картина мирового роста экономики, и есть ожидания снижения налогов", - сказал агентству MarketWatch один из основателей Themis Trading Джо Салуцци.