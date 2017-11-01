Японский Nikkei 1 ноября обновил максимум за 21 год на корпоративных новостях

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут в среду, при этом японский Nikkei обновил максимальное значение за 21 год на фоне высоких финансовых показателей японской компании Sony, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.30 EET японский Nikkei 225 повышался на 1,38% - до 22317,86 пункта, это новое максимальное значение индекса с 1996 года. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,18% - до 3399,36 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,33%, до 2008,9 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,53% - до 28395,64 пункта, корейский KOSPI поднимался на 1,15% - до 2552,27 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,53% - до 5940,1 пункта.

С большим оптимизмом инвесторы восприняли сообщения от корпорации Sony, которая по итогам второго квартала 2017-2018 финансового года (завершился 30 сентября) в годовом выражении увеличила чистую прибыль в 27 раз - до 130,85 миллиарда иен (1,15 миллиарда долларов) против 4,842 миллиарда иен (42,6 миллиона долларов) годом ранее. Квартальная выручка Sony выросла на 22% - до 2,062 триллиона иен (18,1 миллиарда долларов). Аналитики ожидали значения чистой прибыли за квартал на уровне 83,5 миллиарда иен (734,5 миллиона долларов), а выручки - 1,9 триллиона иен (16,7 миллиарда долларов). На этом фоне акции компании на бирже растут в среднем на 10% в среду утром.

Также участники торгов оценивают свежие макроэкономические данные из Южной Кореи, согласно которым объем экспорта в стране в октябре вырос на 7,1% в годовом выражении, хотя эксперты ждали роста на 10,1%. Импорт также показал рост меньше, чем ожидали аналитики - на 7,4% против ожидаемых 11,6%. Таким образом, профицит торгового баланса в стране в минувшем месяце составил 7,33 миллиарда долларов против 13,46 миллиарда долларов в сентябре. При этом аналитики ждали значения показателя на отметке в 8 миллиардов долларов.

"В прошлом месяце был зафиксирован большой приток инвестиций в акции высокотехнологичных компаний Южной Кореи и Тайваня. И данные по экономике из этих стран тоже хорошие, и это указывает на то, что устойчивость распространяется на всю экономику и не ограничивается только сектором высокотехнологичных компаний", - приводит агентство Рейтер мнение старшего стратега Daiwa Securities Юкино Ямады (Yukino Yamada).