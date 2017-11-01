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Nasdaq 31 октября достиг рекорда на фоне отчетов корпораций
07:13 01.11.2017 |
Основные американские фондовые индексы во вторник выросли, Nasdaq - до рекордного уровня, на фоне квартальных отчетов корпораций, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,12% - до 23377,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,09% - до 2575,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,43% - до 6727,67 пункта.
Американский производитель продуктов питания Mondelez сообщил о росте прибыли за третий квартал на 2,1%, а также о более высоких показателях по выручке. Производитель продуктов питания Kellogg также отчитался об увеличении прибыли по итогам третьего квартала на 1,7% - до 297 миллионов долларов, или 0,85 доллара на акцию против 0,82 доллара годом ранее.
Позже на этой неделе отчитаются такие компании, как Tesla, Facebook FB и Apple AAPL. "Что действительно волнует рынки - это прибыли, а они действительно неплохие", - цитирует агентство MarketWatch старшего рыночного стратега TD Ameritrade Джей Джей Кинахана (JJ Kinahan).
Аналитическая компания Conference Board сообщила во вторник, что индекс доверия потребителей в США в октябре вырос до 125,9 пункта, достигнув максимума почти за 17 лет.
Во вторник началось двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты прогнозируют, что регулятор оставит ставку на текущем уровне в 1-1,25% годовых, и надеются услышать от регулятора подтверждение планов относительно повышения ставки в декабре.
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