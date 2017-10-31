Биржи АТР в основном снижаются 31 октября вслед за рынками США

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на негативе с американских биржевых площадок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.39 EET японский Nikkei 225 снижался на 0,25% - до 21956,34 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,25% - до 3381,78 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,03%, до 1989,13 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,08% - до 28314,27 пункта, корейский KOSPI поднимался на 0,73% - до 2520,19 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,15% - до 5910 пунктов.

Основные американские фондовые индексы завершили понедельник снижением в пределах 0,3%. Негативной динамике в США способствовали новости о расследовании "вмешательства России в американские выборы", а также предполагаемых связях с РФ президента Дональда Трампа, которое ведется в ФБР и в конгрессе. "Эта история, которая снова всплыла после многих недель спокойного расследования, может выбить рынки из колеи в преддверии заявлений Трампа и его тура в Азию", - полагает главный экономист по Азии ING Роб Карнелл (Rob Carnell), мнение которого приводит агентство MarketWatch.

В то же время сдержать негатив на биржах помогают макроэкономические и корпоративные новости региона. Так, во вторник Банк Японии снова сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, как и ожидалось.

Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в сентябре сохранилась на уровне предыдущего месяца в 2,8%. Статистика также совпала с прогнозом аналитиков.

Поддержали настроение инвесторов также новости от южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics, чья чистая прибыль в третьем квартале 2017 года выросла в 2,5 раза в годовом выражении - до 11,19 триллиона вон (9,9 миллиарда долларов), ощутимо превысив прогнозы аналитиков.