Биржи США снизились 30 октября на новостях об обвинениях экс-главе штаба Трампа

Основные американские фондовые индексы завершили понедельник в "красной" зоне на фоне ожидания заседания Федрезева и новостях о расследовании "вмешательства России в американские выборы", свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,36% - до 23348,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,32% - до 2572,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,03% - до 6698,96 пункта.

Во вторник состоится первый день заседания ФРС США. Эксперты прогнозируют, что регулятор оставит ставку на текущем уровне в 1-1,25% годовых. При этом инвесторы по обыкновению рассчитывают, что получат хоть какие-то намеки относительно планов регулятора по ставке в декабре.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на новости о расследовании "вмешательства России в американские выборы", а также предполагаемых связях с РФ президента Дональда Трампа, которое ведется в ФБР и в конгрессе. В понедельник в рамках расследования бывшему руководителю предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. Также стало известно и о том, что экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ.

В свою очередь, как заявил Трамп на своей странице в Twitter, активное обсуждение предполагаемого вмешательства России в выборы направлено на то, чтобы отвлечь внимание общественности от проведения налоговой реформы, предложенной республиканской партией США.

Инвесторы переживают по поводу судьбы налоговой реформы Трампа, которая будет представлена 1 ноября.

"Мы гораздо больше сфокусированы на шансах налоговой реформы сегодня наряду с отчетами и макроэкономическими данными. Сегодняшняя распродажа, возможно, больше связана с пятничным ростом, чем с новостями о Манафорте", - отмечает трейдер R.W. Baird & Co Майк Антонелли (Mike Antonelli), чьи слова приводит агентство MarketWatch.