Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в инвалюте Украины на уровне В-.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

Прогноз по рейтингу - стабильный.

Отмечается, что рейтинги Украины отражают слабую внешнюю ликвидность, высокую государственную долговую нагрузку и структурные недостатки с точки зрения слабого банковского сектора, институциональных ограничений и геополитических и политических рисков.

Эти факторы сбалансированы с повышением авторитета и согласованности политики прогнозом суверенного долгосрочного управления долгом.

Fitch сообщает, что международные резервы продолжают увеличиваться до 18,5 млрд долларов в сентябре, что является самым высоким уровнем с конца 2013 года, обусловленным внешними выплатами и использованием резидентами активов FX.

Повышенная гибкость обменного курса, управляемые обязательства в иностранной валюте и умеренные внешние дисбалансы смягчают краткосрочное давление на международные резервы.

Валютные средства по-прежнему смягчают внешнюю ликвидность, хотя они по-прежнему постепенно ослабевают.

Украина впервые вернулась на международные долговые рынки с 2013 года, разместив еврооблигации на сумму 3 млрд долларов.

В дополнение к настроениям на рынке Fitch считает, что продолжение взаимодействия с МВФ и внешними партнерами имеет основополагающее значение для поддержания доступа на внешние рынки.

Как и в предыдущих обзорах, завершение четвертого обзора в рамках EFF МВФ было отложено.

Хотя пенсионная реформа (ключевое условие) была утверждена и подписана в начале октября, сильно измененная версия еще не подписана внешними партнерами.

Кроме того, правительству необходимо принять законодательство о приватизации и борьбе с коррупцией.

Как сообщали Українські Новини, Fitch прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины на 2-3% в 2017-2018 годах.