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Биржи Китая снижаются 30 октября на неожиданном росте подтверждений сделок IPO в стране
07:46 30.10.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются без единой динамики; индексы Китая опускаются на фоне неожиданного роста подтверждений сделок IPO, остальные биржи поддерживаются позитивной динамикой технологического сектора США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.12 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,73% - до 3392,03 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,24%, до 1998,33 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,05% - до 28452,22 пункта, корейский KOSPI - на 0,19%, до 2501,26 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,24% - до 5917,6 пункта. Японский Nikkei 225 опускался при этом на 0,07% - до 21992,55 пункта.
На минувших выходных регуляторы Китая одобрили проведение сделок IPO на общую сумму примерно в 9,5 миллиарда юаней, или на 1,43 миллиарда долларов, что почти вдвое больше недавних уровней объемов выкупа, пишет издание The Wall Street Journal. В результате индексы КНР демонстрируют наибольшее снижение среди бирж региона.
Остальные рынки АТР поддерживаются позитивной динамикой технологического сектора США. По итогам торгов пятницы, 29 октября, американские индексы NASDAQ и S&P 500 поднялись до рекордных уровней на фоне отчетов ряда компаний. "Для Азии продолжение сильного ралли бирж США должно обеспечить хороший рост акций на биржах региона", - приводит газета комментарий главного рыночного стратега CFD Грега Маккенны (Greg McKenna).
Так, американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, объявил о росте прибыли на 10,87% год к году, до 15,682 миллиарда долларов. Вырос и показатель IT-гиганта Microsoft MSFT Corp., который по итогам первого квартала 2016-2017 финансового года увеличил прибыль в годовом выражении на 16% - до 6,576 миллиарда долларов.
Японский Nikkei 225 опускается при этом на данных внутренней статистики. Объем розничных продаж в стране в сентябре вырос на 2,2% год к году, сообщило ранее в понедельник министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Аналитики ожидали большего роста, на 2,5% против первоначального показателя предыдущего месяца в 1,7%. Индикатор августа был пересмотрен до 1,8%.
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