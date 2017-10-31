NASDAQ и S&P 500 завершили неделю рекордами на отчетах компаний

Американские фондовые индексы NASDAQ и S&P 500 завершили неделю на рекордно высоком уровне на фоне статистики и отчетов ряда компаний, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA вырос на 0,14% до 23434,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 2,2% до 6701,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,81% до 2581,07 пункта.

Американский онлайн-ритейлер Amazon по итогам девяти месяцев текущего года сократил чистую прибыль на 27,5% в годовом выражении до 1,176 миллиарда долларов. При этом выручка от продаж за третий квартал 2017 года выросла на 33,7% до 43,744 миллиарда долларов, тогда как компания ожидала роста продаж за этот период на 20-28% в годовом выражении до 39,25-41,75 миллиарда долларов. По итогам четвертого квартала Amazon ожидает дальнейшего роста продаж - на 28-38% в годовом выражении, до 56-60,5 миллиарда долларов.

Кроме того, американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, объявил об увеличении прибыли на 10,87% в годовом выражении до 15,682 миллиарда долларов. Выросла также прибыль IT-гиганта Microsoft MSFT Corp., который по итогам первого квартала 2016-2017 финансового года увеличил прибыль в годовом выражении на 16% до 6,576 миллиарда долларов.

Chevron зафиксировала прибыль в 6,084 миллиарда долларов против убытка в 912 миллионов долларов в прошлом году, а ExxonMobil увеличила прибыль за июль-сентябрь в 1,5 раза до 3,97 миллиарда долларов.

Как сообщило ранее в пятницу Бюро экономического анализа министерства торговли страны, реальный рост ВВП США в третьем квартале 2017 года, согласно первой оценке, составил 3%. Результат оказался выше оценок аналитиков, которые ожидали показателя в 2,5%.

Помимо этого, Мичиганский университет сообщил, что по окончательной оценке индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в октябре вырос до 100,7 пункта с 95,1 пункта в сентябре. Этот уровень оказался самым высоким с 2004 года.