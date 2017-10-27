Биржи АТР в основном растут 27 октября вслед за индексами США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном растут, реагируя на динамику американских индексов, которые поддерживаются сильными данными корпоративных отчетностей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.51 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,28% - до 3417,12 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,23%, до 2025,60 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,84% - до 28438,43 пункта, корейский KOSPI - на 0,56%, до 2494,60 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,48% - до 5887,8 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 1,12% - до 21982,39 пункта.

Биржи США закрылись в основном ростом по итогам торгов предыдущего дня после выхода позитивных отчетов, что поддерживает индексы АТР. Так, чистая прибыль одного из старейших и самых известных частных инвестиционных фондов в США Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) по итогам девяти месяцев 2017 года составила 2,045 миллиарда долларов, что в 4,2 раза выше показателя годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 1,63 доллара против 0,24 доллара годом ранее.

Чистая прибыль американской корпорации Xerox за январь-сентябрь 2017 года увеличилась в годовом выражении на 3,5%, до 385 миллионов долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию увеличилась до 1,46 доллара с 1,38 доллара по итогам отчетного периода 2016 года.

Сервис микроблогов Twitter Inc. за январь-сентябрь 2017 года сократил чистый убыток в годовом выражении в 1,46 раза, до 199,142 миллиона долларов. Разводненный чистый убыток в пересчете на одну акцию составил 0,27 доллара против убытка в 0,42 доллара годом ранее.