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Фондовые индексы США выросли 26 октября на фоне отчетности компаний, плана ЕЦБ замедлить покупки облигаций
07:33 27.10.2017 |
Американские фондовые рынки выросли в четверг после того, как несколько ведущих компаний отчитались о позитивных результатах, а представители ЕЦБ анонсировали планы по сокращению и продлению программы количественного смягчения.
Результаты компаний спровоцировали резкие изменения котировок отдельных акций в США в один из самых загруженных дней в плане отчетности. По словам фондовых управляющих, они внимательно следят за сезоном отчетности в отсутствие важных геополитических событий или законодательных изменений в США.
DJ Industrial Average по итогам торгов вырос на 71,40 пункта, или 0,3%, до 23400,86 пункта, восстановив часть позиций, утерянных в среду. S&P 500 вырос на 3,25 пункта, или на 0,1%, до 2560,40 пункта, а Nasdaq Composite - упал на 7,12 пункта, или на 0,1%, до 65556,77 пункта.
Акции DowDuPont подорожали на 2,8% после того, как компания опубликовала предварительные результаты продаж и прибыли. Это первые финансовые показатели мирового химического гиганта с момента объединения Dow Chemical и DuPont.
Бумаги Ford Motor подорожали на 1,9%. Автопроизводитель отчитался о росте прибыли на 63% благодаря сильным продажам пикапов, снижению налоговой ставки и сокращению расходов.
Акции Twitter набрали 18% после того, как компания заявила, что в последние три года завышала показатели базы пользователей, но отчиталась о сокращении убытка и повысила прогноз по прибыли на 4-й квартал. Это сильнейший рост акций в процентном выражении более чем за год.
Европейские фондовые рынки набрали обороты, а евро и доходность гособлигаций снизились после того, как ЕЦБ заявил, что сократит ежемесячный объем покупки облигаций до 30 млрд евро с 60 млрд евро, но продлит программу количественного смягчения до конца сентября следующего года. Кроме того, ЕЦБ вновь повторил, что процентные ставки будут оставаться неизменными в течение некоторого времени после завершения программы покупки активов.
Решение ЕЦБ в целом совпало с ожиданиями инвесторов и экономистов, что объясняет ограниченную реакцию рынков.
Индекс Euro Stoxx 50 по итогам торгов повысился на 1,3%. Евро опустился к доллару на 1,3% до 1,1656.
Многие инвесторы полагают, что экономика еврозоны достаточно сильна, чтобы справиться с постепенным изменением политики. На это указывает спокойствие на местных рынках рисковых активов, установившееся в последние месяцы. Экономика еврозоны может показать сильнейший годовой рост с 2007 года, а индикаторы потребительских настроений достигли максимальных отметок за десятилетие.
В четверг также прошли заседания Банка Швеции и Норвежского банка. Оба центробанка оставили свою денежно-кредитную политику без изменений.
После спада на Уолл-стрит, произошедшего накануне, торги акциями в Азии в четверг прошли с незначительными изменениями.
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