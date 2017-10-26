Биржи АТР колеблются под влиянием отрицательной динамики Уолл-стрит

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг слабо колеблются без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. На торги влияет отрицательная динамика индексов США, вызванная слабыми финансовыми отчетностями американских компаний.

По состоянию на 07.42 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,46% - до 3412,45 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,40%, до 2033,37 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,16% - до 28257,17 пункта, корейский KOSPI - на 0,01%, до 2492,22 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,02% - до 5906,8 пункта, при этом ранее в ходе торгов индекс снижался. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,15% - до 21739,52 пункта.

Американские индексы в среду закрылись снижением примерно на 0,5%, что оказало давление на биржи АТР. Инвесторы реагировали на отчетности компаний США.

Так, чистая прибыль американского телекоммуникационного гиганта AT&T по итогам третьего квартала снизилась на 8,6% в годовом выражении - до 3,123 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,49 доллара против 0,54 доллара годом ранее. Аналитики ожидали прибыль в 0,75 доллара за акцию.

Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola, приходящаяся на акционеров компании, по итогам девяти месяцев сократилась на 33% в годовом выражении и составила 4 миллиарда долларов. Чистая разводненная прибыль на акцию составила 0,92 доллара против 1,37 доллара годом ранее.

Трейдеры также ожидают заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) позже в четверг. По мнению аналитиков Oversea-Chinese Banking, которое приводит агентство Market Watch, азиатские трейдеры будут проявлять осторожность перед заседанием. Ожидается, что по итогам заседания европейский регулятор озвучит дальнейшие перспективы программы количественного смягчения (QE).