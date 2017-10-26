Биржи США снизились 25 октября на фоне финансовых отчетов американских компаний

Основные фондовые индексы США в среду снизились на фоне финансовых отчетов американских компаний, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,48% - до 23329,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,47% - до 2557,15 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,52% - до 6563,89 пункта.

Чистая прибыль американского телекоммуникационного гиганта AT&T по итогам третьего квартала снизилась на 8,6% в годовом выражении до 3,123 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,49 доллара против 0,54 доллара годом ранее. Аналитики ожидали прибыль в 0,75 доллара за акцию.

Сеть ресторанов Chipotle Mexican Grill сообщила о росте прибыли за третий квартал, завершившийся 30 сентября, в 2,5 раза - до 19,61 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 0,69 долларов по сравнению с прошлогодним показателем в 0,27 доллара. При этом аналитики прогнозировали прибыль на акцию на уровне 1,63 доллара.

"Ясно, что рынки реагируют на разочаровавшую их прибыль, потому что экономическая картина дня остается прочной", - сказал агентству MarketWatch управляющий директор Charles Schwab Рэнди Фредерик.