Финансовые новости
- |
- 26.10.17
- |
- 09:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи США снизились 25 октября на фоне финансовых отчетов американских компаний
07:17 26.10.2017 |
Основные фондовые индексы США в среду снизились на фоне финансовых отчетов американских компаний, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,48% - до 23329,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,47% - до 2557,15 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,52% - до 6563,89 пункта.
Чистая прибыль американского телекоммуникационного гиганта AT&T по итогам третьего квартала снизилась на 8,6% в годовом выражении до 3,123 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,49 доллара против 0,54 доллара годом ранее. Аналитики ожидали прибыль в 0,75 доллара за акцию.
Сеть ресторанов Chipotle Mexican Grill сообщила о росте прибыли за третий квартал, завершившийся 30 сентября, в 2,5 раза - до 19,61 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 0,69 долларов по сравнению с прошлогодним показателем в 0,27 доллара. При этом аналитики прогнозировали прибыль на акцию на уровне 1,63 доллара.
"Ясно, что рынки реагируют на разочаровавшую их прибыль, потому что экономическая картина дня остается прочной", - сказал агентству MarketWatch управляющий директор Charles Schwab Рэнди Фредерик.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему НБУ невыгодно повышать учетную ставку
|Освобождение Умерова и Чийгоза. Турция как фактор освобождения Крыма
|Мосийчук пришел в себя после операции и сделал первое заявление
|Казначеи прогнозируют на завтра откат межбанка в рамки 26,65-26,70 грн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евро дорожает к доллару в ожидании заседания ЕЦБ
|Почему НБУ невыгодно повышать учетную ставку
|Биржи АТР колеблются под влиянием отрицательной динамики Уолл-стрит
|Биржи США снизились 25 октября на фоне финансовых отчетов американских компаний
|Казначеи прогнозируют на завтра откат межбанка в рамки 26,65-26,70 грн
|Центробанк Южной Кореи: биткоин — это не валюта
|Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 0,8 млрд гривен до 309,4 млрд гривен 25 октября
Это интересно
|Sony представила автомобильный датчик изображений для съёмки ночью в свете луны
|Созданы наночастицы, уничтожающие теплом раковые клетки
|7 вопросов, чтобы узнать, успешны ли вы
|Самые тяжелые кризисы на рынке в истории
|Сотни британских туристов симулировали пищевое отравление в Испании
|Власти Лондона ввели дополнительный сбор для автомобилистов за токсичность
|Слишком много умеете? Вы отравляете атмосферу в коллективе