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Биржи АТР растут 25 октября вслед за индексами США на данных отчетностей американских компаний
08:26 25.10.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду поднимаются, на торги оказывает влияние позитивная динамика индексов США, росту которых способствовали позитивные данные финотчетностей крупных компаний страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.47 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,12% - до 3392,99 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,44%, до 2018,40 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,73% - до 28360,59 пункта, корейский KOSPI - на 0,19%, до 2495,11 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,09% - до 5902,9 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,05% - до 21816,53 пункта.
Американские индексы закрылись ростом по итогам торгов предыдущего дня в среднем примерно на 0,3-0,4%, при этом промышленный индекс Dow Jones достиг рекордного уровня в ходе торгов. Инвесторы реагировали на сильные финансовые показатели крупных американских компаний.
Так, чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин, американской Caterpillar Inc., за первые девять месяцев 2017 года выросла в 1,8 раза - до 2,05 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 3,44 доллара против 1,88 доллара годом ранее.
Показатель за тот же период сети ресторанов быстрого питания McDonald's за девять месяцев 2017 года вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,494 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за отчетный период выросла до 5,48 доллара против 4,01 доллара годом ранее.
Японский Nikkei 225 при этом продолжает рост 17 сессию подряд вокруг максимальных отметок с 1996 года. "Пока сохраняется сильная динамика американских бирж, индексы Японии, скорее всего, последуют их примеру", - заявил агентству Рейтер старший технический аналитик Daiwa Securities в Токио Хикару Сато (Hikaru Sato), добавив, что динамика японских индексов может измениться и инвесторы должны быть готовы к этому.
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