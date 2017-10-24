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Биржи АТР сбавили темпы роста 24 октября вслед за динамикой бирж США
08:06 24.10.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник замедлили рост по сравнению с понедельником, - на торги влияет динамика индексов США, закрывшихся в минусе на фоне событий в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.41 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,08% - до 3383,24 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - опускался на 0,31%, до 2005,79 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,03% - до 28315,43 пункта, корейский KOSPI - на 0,12%, до 2492,99 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,02% - до 5894,9 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,05% - до 21706,3 пункта. По итогам торгов предыдущего дня индексы закрылись ростом в среднем на 0,4-0,5%.
Биржи США в понедельник закрылись в минусе на 0,2-0,6%, что оказало влияние на торги в АТР. Американские инвесторы отреагировали на понижение ценового ориентира на акции General Electric. Вместе с этим инвесторы ожидают новостей относительно назначения нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США президентом страны Дональдом Трампом, который обещал скоро определиться с выбором кандидатуры.
Четырехлетний срок нынешней главы регулятора Джанет Йеллен заканчивается в феврале 2018 года. Помимо Йеллен, на должность претендуют экономический советник Трампа Гэри Кон, член совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, бывший член совета Кевин Уорш и профессор экономики Стэнфордского университета Джон Тейлор.
Японский Nikkei 225 при этом продолжает рост 16-ю сессию подряд, оставаясь на максимальных отметках с 1996 года после выборов в стране. По результатам выборов правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто обеспечила конституционное большинство в нижней палате парламента, получив две трети депутатских мандатов.
"Продолжит ли (японский индекс - ред.) свой рост на этой неделе, еще предстоит увидеть. Я придерживаюсь "бычьих" настроений, но думаю, что рынки устали, и для подпитки нужна новая информация", - цитирует агентство Рейтер главного рыночного стратега IG Ltd Криса Уэстона (Chris Weston).
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