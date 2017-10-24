Фондовые индексы США упали 23 октября на фоне разочаровывающих корпоративных отчетов

Поток разочаровывающих корпоративных отчетов о прибыли в понедельник оказал давление на фондовые индексы США.

DJ Industrial Average закрылся на сессионном минимуме.

Тем не менее, фондовый рынок в целом был устойчив. Незначительное, на 0,2%, снижение индекса голубых фишек в понедельник было самым значительным с сентября.

Инвесторы и аналитики относят эту стабильность на счет уверенной прибыли компаний и экономического роста.

Согласно данным FactSet, на этой неделе квартальные отчеты опубликуют почти 200 компаний из индекса S&P 500. Учитывая отсутствие важных экономических данных в течение почти всей недели, в ближайшие дни корпоративные новости, по словам аналитиков, будут определять динамику на рынках.

"Слушая представителей компаний на телеконференциях, можно сделать вывод, что общая тенденция по-прежнему довольно позитивна", - указал Джереми Брайан, портфельный управляющий Gradiant Investments.

Хотя компании из некоторых секторов, например, из страховой отрасли, отчитались об ослаблении результатов, отчасти из-за последствий ураганов, "мы смотрим сквозь разовые негативные факторы и по-прежнему ожидаем стабильного роста до 2018 года", добавил Брайан.

ndustrial Average по итогам торгов упал на 54,67 пункта, до 23273,96 пункта. S&P 500 потерял 10,23 пункта, илие 0,14%, до 2564,98 пункта, а Nasdaq Composite опустился на 42,23 пункта, или 0,6%, до 6586,83 пункта. В пятницу все три индекса закрылись на рекордных максимумах.

Акции Hasbro упали на 8,6% - производитель игрушек отчитался о продажах и прибыли лучше ожиданий, но представил пессимистичный прогноз на 4-й квартал. Акции конкурирующей Matel упали на 3,2%.

Акции State Street подешевели на 3%. Прибыль компании превзошла прогнозы, однако результаты в бизнесе валютного трейдинга разочаровали некоторых аналитиков.

Бумаги General Electric понизились на 6,3%, зафиксировав сильнейшие потери с 2011 года. Несколько аналитиков снизили целевую стоимость акций GE после публикации финансового отчета за 3-й квартал.

Индекс Stoxx Europe 600 поднялся по итогам сессии на 0,2%. Рост акций коммунальных и технологических компаний компенсировал падение в банковском секторе.

На этой неделе участники рынка будут внимательно следить заседанием Европейского центрального банка, которое пройдет в четверг, где он, как ожидается, озвучит планы в отношении программы выкупа облигаций.

Это "может стать поворотной точкой в сроках сворачивания стимулирующей программы", считает Холли Макдональд, старший инвестиционный аналитик Bessemer Trust, добавляя, что центробанк столкнулся с некоторыми ограничениями для продолжения реализации программы количественного смягчения.

При этом, по ее словам, учитывая, что ЕЦБ заранее предупредил рынки о потенциальных действиях и вряд ли будет повышать ставки в течение некоторого времени, октябрьское заседание не должно сильно повлиять на рынки облигаций.

Цены на американские гособлигации растут, и доходность 10-летних бондов, по данным Tradeweb, опустилась до 2,375% с уровня 2,381%, зафиксированного в пятницу.

Японский Nikkei Stock Average вырос на 1,1% и тем самым продлил череду повышений до 15 дней, ставшую самой долгой в его истории, благодаря безоговорочной победе коалиционного правительства Синдзо Абэ на парламентских выборах в Японии.

Гонконгский Hang Seng растерял прирост и понизился на 0,6%. Инвесторы настороженно отнеслись к акциям китайских банков, которые на этой неделе должны опубликовать отчетность. Кроме того, индекс тянули вниз акции девелоперов.