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Фондовые индексы АТР выросли 20 октября, японский Nikkei поднялся 14-ю сессию подряд
13:49 20.10.2017 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в пятницу, японский рынок завершил подъемом 14-ю сессию подряд, что является рекордным периодом непрерывного повышения.
Nikkei 225 увеличился по итогам торгов менее чем на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,7%.
Рынки Гонконга и Китая восстановились в пятницу после существенного падения накануне на данных о замедлении темпов экономического роста КНР и заявлениях главы Народного банка Китая (НБК) Чжоу Сяочуаня о рисках, которые несет в себе рост долговой нагрузки.
Глава НБК заявил в кулуарах 19-го съезда Коммунистической партии КНР, что объем корпоративного долга в Китае является довольно высоким, и потребительский долг растет быстрыми темпами. Такая ситуация, по его словам, может привести к "моменту Мински" - неожиданному падению цен активов после длительного периода роста, которое вызовет долговое давление.
Акции Industrial & Commercial Bank of China, подешевевшие в четверг на 3,2%, подорожали на 2,8% по итогам торгов в Гонконге в пятницу.
Бумаги China Life выросли в цене на 1,7%. Уже после закрытия рынка китайский страховщик сообщил, что его чистая прибыль за 9 месяцев текущего года, вероятно, повысилась на 95% в годовом выражении.
Стоимость акций автопроизводителя Geely Automobile Holdings подскочила по итогам торгов на 5,8%, накануне их цена рухнула более чем на 7%.
Капитализация южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics выросла в пятницу на 1,6%.
Цена акций японского автопроизводителя Nissan упала на 1,6%. В четверг Nissan Motor сообщил, что приостановит на две недели все производственные мощности в Японии и отзовет порядка 1,16 млн автомобилей - то есть все машины, выпущенные в стране с начала 2014 года.
Бумаги Kobe Steel подешевели на 1,6%. Согласно данным газеты Nikkei, компания продолжала подтасовку данных и подделку сертификатов и после того, как власти обнаружили нарушения в ходе проверки в августе.
Тайваньский индекс Taiex потерял по итогам торгов 0,3%. Бумаги Taiwan Semiconductor подешевели на 0,6%, накануне компания сообщила о снижении чистой прибыли в третьем квартале.
Торги акциями сырьевого трейдера Noble Group в пятницу были приостановлены по просьбе компании, которая сообщила, что намерена объявить о крупной сделке. Ранее сообщалось, что Noble может продать свой бизнес в сфере нефтетрейдинга.
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