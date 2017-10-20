Фондовые индексы США 19 октября замедлили рост под влиянием потока пессимистичных отчетов

Dow Jones Industrial Average снизился более чем на 100 пунктов до сессионного минимума. Ближе к завершению сессии DJIA восстановился.

DJ Industrial Average вырос на 5 пунктов, или менее чем на 0,1%, до 23163 пунктов. Акции Apple и Goldman Sachs Group оказывали давление на DJIA большую часть сессии в четверг.

S&P 500 вырос менее чем на 0,1%, Nasdaq Composite снизился на 0,3%.

Акции Verizon Communications выросли на 1,2%. Компания сообщила о притоке абонентов в минувшем квартале.

Акции eBay потеряли 1,8%. Компания понизила свой годовой прогноз по прибыли второй квартал подряд.

Акции компании Alcoa, добывающей бокситы и алюминий, упали на 2,5% после того, как она отчиталась о прибыли, не оправдавшей ожидания аналитиков.

Поскольку инвесторы избегали рисковых активов, гособлигации выросли в цене. Доходность 10-летних американских гособлигаций, по данным Tradeweb, опустилась до 2,323% с 2,339%.

Индекс Stoxx Europe 600 опустился на 0,6%. Испанский IBEX 35 потерял 0,7% на фоне политической напряженности в стране.

"В Европе некоторые регионы активизируют движение за независимость, которое в скором времени уже не будет такой редкостью, - указал Стивен Вуд, старший рыночный аналитик Russell Investments. - Однако встречные политические течения вряд ли дестабилизируют экономическую устойчивость и более масштабные европейские проекты".

В Китае индексы к завершению торгов усилили снижение, после того как стало известно о небольшом замедлении экономического роста в 3-м квартале.

Индекс Shanghai Composite понизился на 0,3%. Гонконгский Hang Seng, начавший сессию в плюсе, завершил торги с понижением на 1,9%.

Индексы Японии и Австралии также сдали позиции, набранные в начале торгов. Однако индексу Nikkei Stock Average все же удалось подняться на 0,4% за счет недавнего ослабления иены и сентябрьских данных, указавших на рост экспорта 10-й месяц подряд. Таким образом, Nikkei вырос 13-ю сессию подряд.